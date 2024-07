Internautas pedem Ana Paula Arósio como Odete Roitman em remake

A atriz Ana Paula Arósio que, do nada, ressurgiu no início da semana, mais uma vez causou alvoroço na web. A euforia foi tão grande que muitos internautas pediram a estrela como Odete Roitman, no remake de Vale Tudo.

"Só Ana Paula Arósio para salvar este remake", "Ana Paula seria incrível no papel", "Seria aquele anúncio triunfal", "Gente, a Odete tem que ser a Ana Paula Arósio! Como ninguém pensou nisso antes?", "Seria a maior e melhor surpresa. Ela sabe fazer", dispararam.

Manuela Dias, autora do remake de Vale Tudo, recentemente, numa rede social, mostrou gratidão à Globo pela missão em recontar a história icônica de Gilberto Braga.

"Entrei na Globo como roteirista aos 19 anos. De lá pra cá, são 28 anos de muito aprendizado sobre TV, sobre contar histórias e também sobre quem eu sou. Na Globo, eu me formei em cinema, virei mãe, realizei o sonho de fazer novela. Foram 28 programas, de todos os tipos, muitos parceiros, amigos, ídolos, inspirações. Agora enfrento um dos maiores desafios da minha vida, ser a autora da novela dos 60 anos de Globo, quando eu mesma comemorarei 30 anos de casa", revelou na ocasião.

Só Ana Paula Arosio p salvar este remake July 30, 2024

Ana Paula Arósio com essa mecha grisalha seria uma Odete Roitman que faria a nova versão de Vale Tudo explodir na audiência! Retorno triunfal às novelas!!! — Lúcio Souza (@lucenildosouzaa) July 30, 2024

Eu amo a Fernanda Torres, mas se a Ana Paula Arósio aceitasse viver a Odete Roitman, ela que me desculpe, mas seria incrível! Mexe os pauzinhos dona Globo..#ValeTudo pic.twitter.com/trze2aL2fi — Tiago Pereira (@QueriaSerVJ) July 30, 2024

