Olimpíadas: Google lança jogo interativo e estimula descoberta de temas mais buscados

Na mesma pegada de Onde está Wally?, o Google lançou nesta quarta-feira (31/7) um novo doodle sobre os Jogos Olímpicos, o Playground: Paris 2024.

O doodle interativo desafia os jogadores a encontrarem 20 ilustrações escondidas entre outras centenas de ilustrações em um cenário inspirado na França. Além das 20 figuras principais, há muitas outras surpresas escondidas ao redor do Playground: Paris 2024, como jogos e missões esportivas paralelas.

Usando ferramentas do Gloogle Trends, o Playground mostra de forma divertida os 20 esportes, ícones parisienses e momentos mais buscados da história dos Jogos nos últimos 25 anos.

O doodle já está disponível e pode ser acessado na página principal do Google.

Semelhança com os brindes dos atletas

Quem está acompanhando as cerimônias de premiação dos Jogos Olímpicos com certeza notou que cada atleta recebe uma caixa acartonada e estreita com um visor além da medalha. Dentro dessas caixas vem um pôster personalizado para combinar com a medalha: ouro, prata ou bronze.

O que também chama a atenção são os pôsteres em si, parecidos com o Onde está Wally?. Assim como no doodle, o pôster também traz uma riqueza de detalhes e cores, ilustrando ícones da França e dos Jogos Olímpicos.

Poster dos Jogos Olímpicos em Paris 2024 (foto: Olympics.com / Reprodução)

*Estagiária sob supervisão de Jaqueline Fonseca