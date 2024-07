Ginástica artística: técnica do Brasil conta bastidores do bronze inédito

Paris — Na sexta participação em olimpíadas, Iryna Ilyashenko, técnica da seleção brasileira de ginástica, afirma ter chegado no ponto mais alto da carreira com a conquista do bronze na ginástica artística por equipes. A ucraniana, que veio para o Brasil há mais de 20 anos, já trabalhou com nomes como Daiane dos Santos, mas ainda não tinha se consagrado com a tão sonhada medalha olímpica. “Eu sonhava com essa medalha, mas nunca chegava, a Daiane estava perto, a Jade na época estava perto, e nunca chegava”, relata.

Ao Correio, Ilyashenko narrou momentos de tensão na disputa pela medalha, como a queda de Flávia Saraiva ainda no aquecimento, na final desta terça-feira (30/7). “Flávia ficou tonta, ficou com dor de cabeça, depois disso tudo dá um pouco de segurança”, contou a treinadora em entrevista na zona mista do local de prova, em Paris.

A técnica da equipe também acompanha a caçula, Julia Soares, há alguns anos. Ela destacou o nervosismo da jovem de 18 anos horas antes da prova. “Ela sabia que por causa de uma queda a gente pode perder a medalha (da competição em grupo)”, explica. “Óbvio que ninguém cobra, ninguém fala porque é muito difícil, ela podia errar, todo mundo podia errar, mas essa essa pressão psicológica nessa competição é muito difícil”.

Segundo Iryna, uma figura essencial para manter o equilíbrio da equipe foi a ginasta Jade Barbosa. Na entrevista, ela contou que a veterana, de 33 anos, chegou a conversar com a caçula e a acalmou antes da prova. “A Jade é como uma mãe para elas, ela cuida”, destacou a treinadora.

Além de Jade, que ocupa um papel de líder que cuida da equipe, a técnica destacou a importância da presença de Rebeca Andrade. “Ela lidera nos aparelhos, é bem tranquila, ela sabe o que dizer, é bem concentrada”, comenta.

Com a tão esperada medalha, Iryna Ilyashenko brinca que já pode se aposentar, já que alcançou o pico da carreira. No entanto, ela destaca que ainda há disputas no horizonte, o que traz mais chances de pódio. Na quinta-feira (1ª/8), Rebeca Andrade e Flávia Saraiva competem no individual geral. Rebeca ainda disputa medalhas na trave, solo e salto, e a caçula Julia Soares busca medalha na trave.