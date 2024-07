Morre Tony Pankhurst, ator dos jogos 'The Dark Pictures Anthology'

Tony Pankhurst, ator britânico conhecido por ser o Curador na franquia de jogos eletrônicos The Dark Pictures Anthology (TDPA), faleceu aos 67 anos. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (29/7) pela Supermassive Games, empresa dona da TDPA. A causa da morte não foi informada.

"Estamos todos tristes ao saber do falecimento de Tony Pankhurst. Ele era o rosto do Curador e adoramos trabalhar com ele", disse a Supermassive Games em post nas redes sociais.

We are all saddened to hear of Tony Pankhurst's passing. He was the face of The Curator, and we loved working with him. ???? pic.twitter.com/ZZQbeViE8S — Supermassive Games (@SuperMGames) July 29, 2024

Em uma página feita para homenagear o ator, a família relembrou a paixão de Parkhurst pelo time britânico de futebol Brighton Hove Albion FC. Eles também pediram para que os fãs fizessem doações ao Hospice in the Weald, hospital onde Tony passou suas últimas semanas de vida. "Sem a equipe do hospital, nós, como família, não teríamos lembranças finais tão lindas com ele (Tony). Ele é muito amado e será sempre lembrado", escreveu a família.

Pankhurst teve uma longa carreira na indústria do entretenimento, participando de filmes, na TV e no rádio. Nos jogos, o ator deu sua aparência para o Curador da franquia TDPA, uma antologia survival horror de escolhas interativas.

O britânico apareceu em todos os quatro jogos principais da franquia como um "apresentador", escolhendo as histórias apavorantes a serem contadas (e jogadas). Em 2021, em um trailer de divulgação de House of Ashes, Pankhurst fez uma versão em live-action do Curador.

