MC Mirella aparece pelada em conteúdos adultos

MC Mirella divulgou novas prévias de seus conteúdos proibidos para menores de 18 anos. No X (antigo Twitter), a cantora compartilhou alguns cliques em que surge completamente pelada.

Para postar as fotos, Mirella cobriu suas partes íntimas com emojis e figurinhas. No entanto, a famosa garantiu que em seu perfil nas paltaformas de conteúdos, os registros são divulgados sem censura. "No link sem tarjas e sem emojis, confira completo", avisou a funkeira.

MC Mirella (Foto: Reprodução/X)

Ela também postou uma foto para mostrar o resultado do procedimento estético que fez no bumbum.

"To SUPER inchada ainda! Apenas 7 dias! MAS PQP OLHA ESSE BUNDÃO", comentou MC Mirella. Segundo ela, é possível ver o resultado completo, e também o antes x depois em seu Privacy.