Quem é o rapper que decretou falência com apostas em jogos de azar

O rapper Kawe virou assunto nas redes sociais nesta última terça-feira (30), ao ter anunciado que decretou falência financeira, após ter desenvolvido um vício com apostas em jogos de azar.

Em vídeo publicado no Instagram, o artista paulista contou que apostou todo o dinheiro que possuía guardado, e perdeu "tudo o que tinha para casa de aposta". "Que isso sirva de exemplo pra todo mundo eu acompanha o pessoal que posta esse tipo de jogo, não é uma brincadeira, é uma parada sério, isso pode acabar com tua vida, acabar com o teu psicológico", desabafou ele, entre lágrimas, aos mais de 1 milhão de seguidores que possui na plataforma.

Mas afinal, quem é o rapper Kawe?

Kawe Cordeiro dos Santos nasceu em São Mateus, na Zona Leste de São Paulo. Ele deu início à vida artística em 2016, e ganhou notoriedade no Brasil inteiro durante a pandemia da Covid-19, onde se potencializou como um dos novos nomes da cena do rap nacional.

Em 2020, lançou o hit ‘Iluminado’, e no ano seguinte explodiu com ‘Mds’, parceria com Lele JP, que lhe fez alcançar o topo do Spotify Brasil, após viralizar a canção no TikTok. No mesmo ano, lançou seu disco de estreia, 7 Dígitos, e emplacou outros sucessos, como ‘Gigante’, ‘Rubi’ e ‘Se Essa Bunda’, com Costa Gold.

No ano passado, em 2023, Kawe lançou seu segundo álbum, Levante, que reuniu parcerias de sucesso com nomes como Baco Exu do Blues, Teto, e Tz da Coronel. Com 2,6 milhões de ouvintes mensais na principal plataforma de streaming, mais recentemente, ele lançou seu single, ‘BB Atleta’.

