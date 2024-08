Andressa Urach detalha processo de recuperação: "Dói bastante"

Após realizar a bifurcação da língua com o objetivo de "aumentar o prazer", Andressa Urach compartilhou detalhes sobre o processo de recuperação. Em um relato sincero, a modelo e ex-participante de A Fazenda explicou que o procedimento, que envolve cortar a língua ao meio para criar uma aparência de língua de cobra, não foi nada fácil.

"Dois dias pós-bifurcação. Estou salivando muito, tenho duas línguas no pescoço, não consigo falar, e a língua está muito inchada, quase não cabe dentro da boca", descreveu ela.

De acordo com Urach, a dor ocorre principalmente quando ela vai comer: "Dói bastante para engolir, é bem difícil, estou tomando sopa batida no liquidificado para me alimentar", completou.

https://www.instagram.com/p/C-FsaDJJJlI/?hl=pt-br

Por que Andressa Urach cortou a língua?

Andressa Urach explicou que decidiu realizar o procedimento de ‘cortar a língua’ para melhorar sua performance em conteúdos adultos. "Tenho me dedicado bastante na produção dos conteúdos e decidir apostar nessa transformação e potencializar os meus conteúdos e performances, e claro trazer essa ideia inovadora para os meus seguidores", explicou.

Ela acredita que isso ajudará a aumentar o prazer nas práticas sexuais que envolvem a língua. "Pode parecer estranho para o público, mas sempre tive esse desejo, um aumento no prazer durante as atividades íntimas. Quero atingir um nível de venda nunca feito com o vídeo da gravação", afirmou.

https://www.instagram.com/p/C-D0_WqSaAM/?hl=pt-br

