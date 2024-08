Lulu ganha irmãozinho! Nasce o filho de Maju Mendonça e Arthur Luís

A Lulu foi promovida a irmã mais velha! Nasceu, nesta quarta-feira (31/7), José Vicente, o segundo filho do casal de comunicadores Maju Mendonça e Arthur Luís. A informação foi compartilhada pelo casal no Instagram por meio de uma sequência de fotos com uma legenda agradecendo a chegada do bebê.

“Os filhos são uma herança de Deus! Seja bem-vindo, José Vicente, meu filho! Como é bom ter você em nossas vidas. Te amamos de todo o nosso coração, com amor leal. Que Deus te abençoe!”, escreveu o casal celebrando.

A postagem anunciando o nascimento de José Vicente rapidamente recebeu uma enxurrada de mensagens de carinho e felicitações vindas de admiradores, amigos e famosos como a cantora Mari Fernandez e a influenciadora digital Thaynara OG.

A Clube FM também prestou homenagem à família, desejando saúde, felicidades e muitas bênçãos para o novo integrante. A rádio destacou a importância da família para os ouvintes, reforçando o carinho e o respeito que Maju e Arthur conquistaram ao longo dos anos.

Maju Mendonça, de 41 anos, e Arthur Luís, de 58, já são pais de Luísa, de 3 anos. Espontânea e carismática, a menina virou um verdadeiro fenômeno nas redes sociais devido a inteligência e forma de se comunicar.