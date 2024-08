Record cancela exibição de novelas e escala Celso Russumanno

O fim de A Rainha da Pérsia provocou alterações na grade de programação da Record. A série bíblica, que teve seu último episódio veiculado na última sexta-feira (26/7), possuía um horário destinado para a exibição de um compacto com os melhores momentos nos sábados.

No entanto, a emissora de Edir Macedo resolveu interromper a faixa que era destinada às novelas e seriados inéditos, veiculada no horário nobre do canal, e apostou na volta da segunda parte do Cidade Alerta.

Desta forma, a partir deste próximo sábado (3/8), Celso Russomanno voltará com o quadro ‘Patrulha do Consumidor’, dentro do Cidade Alerta especial de sábado. Dessa forma, a programação da emissora de Edir Macedo passará a investir novamente em mais jornalismo neste horário.

Sendo assim, o Cidade Alerta começará às 17h na sua edição de sábado, encerrando às 19h45, quando será veiculado o Jornal da Record, e às 21h, o policialesco voltará novamente a ser exibido, com a participação de Celso Russomanno e a ‘Patrulha do Consumidor‘, se estendendo às 22h30, com Heróis Eternos.

