Record reduz verba de reality e participantes passam sufoco

Que a estrutura dos realitys da Record são comparados com os da Globo, não é novidade. Há poucos dias de começar "A Grande Conquista", os participantes já estão passando por situações desconfortáveis. Isso porque, os custos teriam sido reduzidos.

Segundo informações do portal Leo Dias, a Record está economizando em tudo o que pode para "A Grande Conquista 2, que estreará na próxima segunda-feira (22). Os participantes que não moram em São Paulo estão passando por um sufoco.

Isso porque, a produção do reality da emissora do Bispo Macedo havia prometido que os participantes iriam de avião. Contudo, eles mudaram e todos estão vindo de ônibus. São 100 nomes contratados e eles receberão apenas R$ 3 mil reais de cachê caso não passem da fase da Vila para a Mansão.

Nos bastidores, os participantes já reclamam da pré-produção, da desorganização e do cachê baixo. Vale ressaltar que, a segunda temporada do reality show contará com uma série de novidades. Entre elas, a mudança de apresentadora. Neste ano, Rachel Sheherazade foi contratada para assumir o comando do reality.

A jornalista que participou de A Fazenda 15 em 2023 se destacou entre os participantes e ganhou o coração do público. É importante ressaltar que o reality A Grande Conquista é um formato exclusivo da emissora e, assim como na primeira temporada, novamente terá direção de Rodrigo Carelli.