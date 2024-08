Alê Motta lança livro que conta história de adolescente da periferia

Lançamento do livro Minha cabeça doi de Alê Motta - (crédito: Divulgação/Blanche Amancio Silva)

A escritora Alê Motta divulga sua agenda de lançamentos para o livro Minha cabeça doi, da editora Alta Books. O Rio de Janeiro receberá a obra no dia 9 de agosto, na Livraria Leitura do Plaza Shopping, em Niteroi, no Rio de Janeiro, a partir das 19h.

O livro Minha cabeça doi é a quarta obra e o primeiro romance da escritora. A história é narrada em primeira pessoa, contando a história de um adolescente de periferia que carrega consigo todo o peso do cenário em que vive. A narrativa se aproxima do pensamento da personagem, antes de se tornar discurso falado ou escrito e sem as formalidades impostas pelos filtros.

Alê Motta alavancou a carreira como escritora de micronarrativas, que vem sendo bem recebidas pela crítica. Seu livro Velhos, de 2020, se tornou, pelo segundo ano consecutivo, leitura obrigatória em vestibulares das universidades públicas do estado de Santa Catarina. “Gosto de trabalhar com a concisão. Valorizando a escolha de cada palavra para criar a narrativa”, explica Alê Motta, em nota.