Perfil oficial da PlayStation posta paródia com foto de Gabriel Medina

Na última terça-feira, o perfil brasileiro da PlayStation Brasil publicou uma foto parodiando o registro feito pelo francês Jerome Brouillet de Gabriel Medina nas Olimpíadas. No post Astrobot, um mascote da empresa que está para ganhar um novo jogo, aparece com o controle exclusivo do personagem, voando sobre uma onda, com o controle atado a ele, assim como Medina e sua prancha voaram por sobre as ondas durante a prova.

Na legenda a PlayStation mostra seu apoio ao surfista “Astro homenageando a onda que merecia 10!”

ASTRO homenageando a onda que merecia 10! pic.twitter.com/X9pIm1AHaJ — PlayStation Brasil (@PlayStation_BR) July 30, 2024

O post veio para divulgar o novo controle da marca inspirado no mascote, e não perdeu a oportunidade para ganhar alguns pontos com o público brasileiro que está acompanhando os Jogos Olímpicos em Paris.