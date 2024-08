Evento que homenageia os videogames chega ao Gama nesta quinta-feira

Para os entusiastas de cultura geek e jogos eletrônicos, na próxima quinta-feira (8/8) chega ao Gama o Capital Game Show, evento dedicado aos videogames e demais atributos do universo do entretenimento digital. Com a presença de influenciadores locais e a realização de torneios premiados, o evento conta com o apoio da Secretaria de Esporte e Lazer (SEL). O Capital Game Show ficará sediado no estacionamento do Estádio Bezerrão até domingo (11/8), com entrada gratuita mediante retirada de ingresso na plataforma Sympla.

Ao todo, serão seis espaços montados especialmente para a ocasião: a Arena PC, a Arena Console, a Arena Retrô, a Arena Corrida, a Arena Fliperama e a Arena Just Dance. A organização do evento tem prezado pela acessibilidade a videogames de última geração, com uma oferta variada de consoles e jogos.

Serão contemplados pelo Capital Game Show aparelhos de gerações mais antigas — caso dos consoles da Arena Retrô — e aparelhos mais modernos também. Com fomento da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI), o evento, que reunirá cosplayers e amantes dos games, seguirá com o tema “Nostalgia Gamer” durante os quatro dias em que ocorrerá.

Serviço

Capital Game Show

De quinta-feira (8/8) a domingo (11/8), no estacionamento do Estádio Valmir Campelo Bezerra (Bezerrão), no Gama. Entrada gratuita mediante retirada de ingresso na Sympla.