Galã de Verdades secretas 2, Felipe Mafra é príncipe de Israel em Reis

Felipe Mafra retorna para as telas depois de suas últimas participações em teledramaturgias em tramas globais como Terra e paixão (2023), Verdades secretas 2 (2021), Amor de mãe (2020) e Bom sucesso (2019), o ator de 43 anos entra na 12ª temporada da série Reis, intitulada A emboscada, que estreia em agosto na RecordTV, com o personagem Efrata.

"Meu personagem fez uma breve aparição no início da trama, agora ele retorna para essa fase. Efrata é um príncipe que exerce suas funções administrativas no palácio de Israel. Eu contraceno ao lado da rainha Maacá, personagem da atriz Claudia Mauro, e tem sido momentos maravilhosos", detalha o ator.

O ator revela algumas curiosidades sobre como Efrata vai se desenvolver dentro da história e também as características dele. "O público pode esperar muitos conflitos. Já na primeira aparição, ele havia mostrado que não leva desaforo pra casa, mas na época teve a animosidade contida pela rainha, num embate acalorado com Harum (Felipe Dutra). Porém, com o desenrolar da história, acredito que ele tem muito a revelar", completa.

Cenas de sexo

Felipe Mafra ganhou notoriedade após a participação marcante em Verdades secretas 2, produção do Globoplay. O ator vive Ancel, o primeiro cliente de Lara (Julia Byrro) no book rosa. Repleta de cenas de sexo, a polêmica série de Walcyr Carrasco, com direção artística de Amora Mautner, está disponível no Globoplay.

"É parte do trabalho e encaro isso de maneira natural. Toda interação era detalhadamente coreografada e os movimentos sensuais, combinados com a Júlia. Lido com a nudez com naturalidade. Não tenho timidez quando uso o corpo a serviço da arte. Quando fiz o musical Rocky Horror, era todo dia de sunga apenas, diante de uma plateia sempre lotada. A gente acaba se acostumando", declarou, à época, o artista, que também canta e dança.