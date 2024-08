Ex-affair de Davi Brito consegue medida protetiva contra o campeão do BBB24

A Justiça do Amazonas concedeu, nesta sexta-feira (2/3), uma medida protetiva a favor da influenciadora Tamires Assis, musa do Boi Garantido, após denúncia de ameaça feita por Davi Brito, campeão do Big Brother Brasil 24. A informação foi publicada pelo jornalista Gabriel Vaquer, do F5.

O pedido foi feito pela Justiça foi a Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM). Davi não pode citar o nome de Tamires, entrar em contato com ela nas redes sociais e nem ficar a menos de 100 metros da musa do Boi Garantido.

Os dois namoraram por um mês e meio. O romance começou no Festival de Parintins, que ocorreu entre 28 e 30 de junho.

A ameaça ocorreu no dia 15 de julho. Tamires disse que recebeu uma chamada de vídeo do ex-BBB e que ele estava embriagado. Na ligação, ele teria mostrado uma arma de fogo contra ela.

Um documento obtido pelo F5 relata que "de forma agressiva, o Sr. Davi questionou seu paradeiro e exibiu uma arma de fogo, proferindo ameaças à vítima". Tamires terminou o relacionamento dias depois e foi também ameaça pelos fãs de Davi nas redes sociais.

O documento aponta que a influenciadora teve diversos danos à sua saúde mental, o que a fez procurar a delegacia. O processo segue em segredo de Justiça.

Ao F5, Davi disse que a informação é "totalmente infundada e carece de qualquer base factual".

Tamires, por sua vez, confirmou o pedido e a medida protetiva, mas disse que não falará mais sobre o assunto.