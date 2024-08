Brad Pitt, Giovanna Antoneli e outras celebridades que apostaram no lifting facial

A busca por um rosto mais jovem e revitalizado tem levado pacientes e cirurgiões plásticos a explorarem técnicas cada vez mais avançadas. Entre essas, destaca-se o Deep Plane, um método de lifting facial que tem revolucionado os resultados na cirurgia estética. Celebridades como Brad Pitt, Giovanna Antonelli e Danielle Winits já se submeteram ao famoso ‘lifting facial’. O Dr. Valderi Vieira, renomado cirurgião plástico, compartilha sua expertise sobre essa técnica inovadora e seus benefícios.

"O Deep Plane vai além dos procedimentos tradicionais de lifting, que se limitam a tensionar a pele superficialmente. Essa técnica se concentra nas camadas mais profundas do rosto, incluindo o sistema músculo-aponeurótico superficial (SMAS) e os ligamentos faciais profundos. Ao manipular essas estruturas internas, o cirurgião consegue reposicionar e elevar os tecidos faciais de forma mais eficaz e natural", comenta o especialista.

Uma das principais vantagens do Deep Plane é o resultado duradouro. Como a técnica trabalha com as camadas mais profundas, o efeito de rejuvenescimento tende a ser mais prolongado, oferecendo aos pacientes uma aparência jovem por um período significativamente maior. Além disso, por agir diretamente nas estruturas que sustentam a pele, o Deep Plane evita o aspecto "esticado" muitas vezes associado aos liftings tradicionais

Outro ponto de destaque é a naturalidade dos resultados. O reposicionamento das estruturas faciais respeita a anatomia original do paciente, proporcionando um rejuvenescimento que preserva as características individuais. Essa abordagem minimiza o risco de distorções faciais e garante que o paciente mantenha uma aparência autêntica e harmônica.

Segundo o Dr. Valderi Vieira, esse procedimento é particularmente eficaz para pacientes com flacidez significativa e perda de volume facial. "A técnica permite um contorno facial mais definido, melhora a projeção das maçãs do rosto e suaviza as linhas de expressão, especialmente na área do sulco nasolabial. O lifting profundo também é capaz de corrigir a flacidez do pescoço e a famosa "papada", oferecendo um rejuvenescimento completo da região inferior do rosto", complementa.

Apesar dos inúmeros benefícios, é fundamental que o Deep Plane seja realizado por um cirurgião plástico experiente e especializado na técnica. O procedimento é mais complexo e requer um conhecimento profundo da anatomia facial. E a escolha de um profissional qualificado é crucial para garantir a segurança e eficácia do lifting.

"O Deep Plane representa um avanço significativo na cirurgia plástica facial, oferecendo resultados superiores em termos de durabilidade e naturalidade. Para aqueles que buscam um rejuvenescimento facial completo e harmonioso, essa técnica se mostra como uma excelente opção, permitindo que os pacientes voltem a se sentir confiantes e satisfeitos com sua aparência", conclui.

