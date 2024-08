Neymar celebra o primeiro mês de Helena, filha com Amanda Kimberlly - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Neymar celebrou através de suas redes sociais neste sábado, dia 3 de agosto, o primeiro mês de Helena, sua filha com a modelo Amanda Kimberlly.Por meio dos Stories do Instagram, o jogador de futebol compartilhou um clique fofo da bebê e, na legenda, escreveu: "1º mês da Helena".

Além de Helena, Neymar também é pai de Davi Lucca, de 12 anos, que teve com Carol Dantas, e Mavie, de 9 meses, da relação com a atual namorada, Bruna Biancardi.

Neymar posta foto da filha, Helena (Reprodução/Instagram)

Ainda neste sábado, Amanda Kimberlly fez um post deixando claro que seu caso com Neymar aconteceu quando ambos estavam solteiros. Nos Stories, ela escreveu: "Será a primeira e a última vez que venho aqui falar desse assunto. NÃO, eu não me envolvi com o pai da Helena quando ele estava em um relacionamento, pelo menos PARA MIM, foi esclarecido que TODOS os envolvidos estavam SOLTEIROS", começou.

Leia também: Neymar manda mensagem para medalhista Beatriz Souza

Ela completou: "Estou cansada de ver uma mentira tão absurda respingar na minha filha, fiquei calada durante 9 meses levando uma enxurrada de ofensas por um personagem que nunca existiu, fora as fake news. As pessoas gostam de imaginar e até de inventar algo que elas não viveram…. Dessa história do mocinho e da mocinha, eu não sou a vilã. Helena pode não ter sido planejada por nós dois, mas para DEUS ela foi. ‘Ela ficou esse tempo todo calada?’ A corda sempre vai arrebentar para o lado mais fraco", escreveu Kimberlly.

"No meu caso, estava solteira desde de JANEIRO 2023…. Faço questão de colocar isso em caps lock pra galerinha que tem um calendário diferenciado e acredita que depois janeiro já é outubro, afirmando (sem nenhuma prova) que eu traí meu ex-parceiro", prosseguiu.