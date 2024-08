Silvio Santos "não se encontra em estado crítico de saúde", diz SBT

Silvio Santos, de 93 anos, continua internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, neste sábado, 3. Segundo a assessoria do SBT informou em comunicado enviado nesta tarde, ele "segue no hospital apenas para cuidados médicos necessários" e "não se encontra em estado crítico de saúde".

Na quinta-feira, 1º, a emissora já havia dito que ele estaria na instituição para fazer exames de imagem (não especificados). O apresentador retornou ao hospital menos de duas semanas depois de receber alta após ter ficado internado com H1N1 entre 17 e 20 de julho.

Leia também: Silvio Santos: nova condição de saúde o impede de deixar o hospital, diz jornal



Silvio Santos está afastado da TV há algum tempo. Em 2022, ele passou o bastão do Programa Silvio Santos à sua filha, Patricia Abravanel, com quem já vinha dividindo a apresentação. Hoje, Celso Portiolli é o apresentador com mais tempo de tela aos domingos do SBT.

Comunicado oficial do SBT sobre a saúde de Silvio Santos:

"São Paulo, 3 de agosto, de 2024 - O SBT informa que ao contrário do que está sendo especulado na imprensa, o comunicador Silvio Santos não se encontra em estado crítico de saúde.

Silvio Santos segue no hospital apenas para cuidados médicos necessários, sendo medicado para sua pronta recuperação."