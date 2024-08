Silvio Santos: nova condição de saúde o impede de deixar o hospital, diz jornal

De acordo com o jornal O Globo, no entanto, uma nova condição de saúde o impede de deixar o hospital. - (crédito: Reprodução/X)

O apresentador Silvio Santos, de 93 anos, segue internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde a última quinta-feira (1º/8). A assessoria do SBT informou que ele deu entrada na instituição para realizar alguns exames de imagem.

De acordo com o jornal O Globo, no entanto, uma nova condição de saúde o impede de deixar o hospital. A reportagem informou ainda que, "a condução do caso foi assumida nesta sexta-feira pela direção do hospital, em esquema de blindagem total".

Já a asessoria do SBT, garante que "não há novidades por enquanto". Em nota, a emissora manteve a informação de que Silvio Santos segue internado apenas para realizar os exames.

"Silvio Santos está bem. Voltou para fazer exames de imagem, pois fazem o Raio X em casa. Já o de imagem tem que ser realizado no hospital", diz o comunicado.

Silvio Santos (Foto: Reprodução/SBT)

