Ana Clara revela que está preparada para críticas no 'Estrela da Casa'

Ana Clara, apresentadora, confessou, neste domingo (04), que sempre desejou em apresentar um reality show musical. A oportunidade chegou com o Estrela da Casa, que estreia dia 13 de agosto. O programa tem confinamento, mas não lembra em nada o BBB. É uma luta de cantores para conquistarem finalmente uma grande oportunidade na carreira.

"Quando entrei na Globo, falava que queria apresentar um reality de música. Com o "Estrela", cheguei ao lugar que queria, ao meu objetivo. É gratificante saber que o público gosta de mim, recebo muitos comentários legais e também feedbacks positivos de pessoas que trabalham com comunicação. Então claro que fico muito feliz. É a comprovação de que os elogios fazem sentido e não acontecem só porque foram com a minha cara. Eu sempre quis trabalhar com audiovisual, desde pequena, e me sinto muito à vontade fazendo isso. Me escolheram por uma razão, por eu ser do jeito que eu sou e estar neste momento", comentou em entrevista ao jornal Extra.

A apresentadora também comentou que segue preparada para o bombardeiro de críticas que pode surgir com a atração.

‘É aceitar’

"Eu me cobro muito, mas já me cobrei mais. É muito difícil abraçar a falha. Tenho buscado analisar os meus erros e também entender o que é errar. Se fiz um programa e 50 pessoas não gostaram, então foi ruim ou está errado? Posso gravar plantando bananeira ou dando estrelinha e mesmo assim tem gente que não vai curtir. É aprender a aceitar isso", comentou.

