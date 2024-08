Relembre o motivo de Caçulinha ter sido demitido do ‘Domingão do Faustão’ - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Reprodução/Globo Caçulinha e Faustão

Rubens Antônio da Silva, conhecido como Caçulinha, morreu aos 86 anos, na madrugada desta segunda-feira (5). O músico estava internado há dez dias no Hospital Sancta Maggiore, em São Paulo.

A morte do maestro foi anunciada pela família, por meio de um comunicado publicado em suas redes sociais. Ele, que é filho de Mariano, que formava a dupla caipira Mariano e Caçula, com seu tio Aparecido, começou a tocar violão aos 8 anos de idade, e criou uma versatilidade pelo uso de outros instrumentos, como acordeom, teclado e piano.

Caçulinha ficou nacionalmente famoso por sua participação no programa Domingão do Faustão, da Globo, onde trabalhou por 19 anos, de 1990 a 2009. Ele quem liderava a banda do dominical, extinto em 2021, que tocava em games, vinhetas e jingles de propagandas.

Caçulinha foi dispensado do Domingão do Faustão após não ter seu contrato renovado. No entanto, seu desligamento da Globo ocorreu definitivamente em 2014, após 25 anos, e foi contratado pela TV Gazeta para trabalhar no programa Todo Seu, apresentado por Ronnie Von, tendo permanecido até 2019, quando foi demitido.

O post Relembre o motivo de Caçulinha ter sido demitido do ‘Domingão do Faustão’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.