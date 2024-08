Morre aos 86 anos Caçulinha, músico do Domingão do Faustão

O músico Rubens Antônio da Silva, conhecido como Caçulinha morreu aos 84 anos. A informação foi publicada na página oficial do artista nas redes sociais. O velório de Caçulinha será realizado nesta segunda-feira (5/8) a partir das 11h na Capela do Cemitério São Paulo e sepultamento será às 16hs no mesmo local.

O texto publicado na página do músico enaltece a trajetória de sucesso do maestro e sua presença familiar.

"É com profunda tristeza que comunicamos que Caçulinha, o grande músico, o irmão inseparável e o titio mais amado , nos deixou hoje, aos 86 anos, durante a madrugada. Uma vida de dedicação à música popular brasileira. O maestro, com ouvido absoluto, que tocou com os grandes artistas , gravou mais de 30 discos e divertiu muita gente por 60 anos na televisão, deixa um legado imenso de amor à arte."

Caçulinha nasceu Piracicaba no dia 15 de março. Ele foi músico multi-instrumentista tocou teclado e acordeão por mais de 70 anos. Ao longo da trajetória, Rubens Antônio da Silva tocou com grandes nomes da música brasileira como Elis Regina, Teixeirinha, João Gilberto e Luiz Gonzaga. Ele ficou popularmente conhecido pela presença marcante no programa do Faustão, onde trabalhou por 26 anos.