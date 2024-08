Instituto Foto em Curso realiza 2ª edição da mostra "Metamorfoses"

O Instituto Foto em Curso inaugura a 2ª edição da exposição Metamorfoses, que abrange 130 obras fotográficas feitas pelos alunos do instituto. Em cartaz até o dia 1º de setembro, de terça a sexta, das 9h às 18h, e sábado e domingo, das 9h às 17h, a visitação é gratuita.

“Fisicamente, habitamos um espaço, mas, sentimentalmente, somos habitados por uma memória”. Inspirada por essa frase do escritor José Saramago, a curadora Monique Andrade criou a mostra. Dentro dessa temática, os mais de 50 expositores foram provocados a criar e buscar em seus arquivos a resposta para a pergunta: “Qual memória está presente vividamente em seus sentimentos?”.

“Metamorfoses nos convida a refletir sobre a dualidade de nossa existência. Enquanto nossos corpos ocupam um lugar no mundo, nossas mentes e corações são preenchidos pelas lembranças que moldam quem somos”, reflete Monique, em nota. A 1ª edição da mostra foi realizada em fevereiro do ano passado e contou com obras dos alunos do curso on-line O Fotógrafo Artista.