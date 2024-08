Mafalda, ícone dos quadrinhos, ganhará série animada na Netflix

A Netflix anunciou uma série animada de Mafalda, ícone dos quadrinhos, nesta terça-feira (6/8). A adaptação audiovisual da personagem será baseada nas obras do cartunista argentino Quino e contará com direção de Juan José Campanella.

O projeto, desenvolvido no formato de série animada, terá Gastón Gorali como co-roteirista e produtor geral, e Sergio Fernández como diretor de produção. Mafalda é uma produção original da plataforma de streaming com Mundoloco CGI, o estúdio de criação digital de Juan José.

"Nos quadrinhos ela já era perfeita, e agora vai ganhar uma série animada. Mafalda, baseada nos quadrinhos do cartunista argentino Quino e com direção de Juan José Campanella, estreia em breve", publicou o perfil da Netflix no Instagram.

Popularizada na América Latina e na Europa, Mafalda é uma menina preocupada com a humanidade e a paz mundial. Nos quadrinhos de Quino, a personagem usa o humor e a ironia para tratar de temas polêmicos como moralismo, autoritarismo, educação, cultura, poder, censura e outros assuntos.

A Netflix ainda não anunciou a data exata de lançamento da série.