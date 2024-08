Cinema do Casapark vai dar ingressos para quem tiver o nome Rebeca ou Beatriz

Rebeca e Beatriz conquistaram as medalhas de ouro do Brasil nas Olimpíadas de Paris - (crédito: Abelardo Mendes Jr/CB/D.A Press Alexandre Loureiro/COB)

O Cinesystem, cinema localizado no Casa Park Brasília, anunciou uma promoção especial para celebrar as conquistas das atletas brasileiras Beatriz Souza, do judô, e Rebeca Andrade, da ginástica, que conquistaram medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Até o próximo domingo (11/8), pessoas com os nomes Beatriz ou Rebeca vão ganhar ingressos gratuitos para o cinema. Para usufruir da cortesia, é necessário apresentar um documento oficial que comprove o nome de registro, como certidão de nascimento, RG, CNH ou passaporte.

A promoção do Cinesystem é limitada a uma cortesia por CPF, com retirada do ingresso nas bilheterias para a sessão do mesmo dia e apresentação obrigatória de documento na entrada da sala de cinema. Não é válida para vendas antecipadas e pode ser utilizada para qualquer filme em exibição em qualquer cinema da rede Cinesystem.

A iniciativa busca homenagear as vitórias no judô e na ginástica, proporcionando uma experiência cinematográfica gratuita para quem compartilha os mesmos nomes das medalhistas.

Entre os filmes em cartaz durante o período da promoção do Cinesystem estão Deadpool & Wolverine, Divertida Mente 2, Meu Malvado Favorito 4, Maxxxine, O Exorcismo, Twisters, Pequenas Cartas Obscenas, além de É Assim Que Acaba e Borderlands: O Destino do Universo Está em Jogo, que estarão disponíveis a partir de quinta-feira.