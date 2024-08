Adriana Esteves e Rodrigo Lombardi falam sobre vilões de "Mania de você"

Romance, drama, mistério, aventura e pitadas de humor. Essa é a junção de ingredientes de Mania de você, a próxima novela das 21h da TV Globo, criada e escrita por João Emanuel Carneiro, com direção artística de Carlos Araújo, dupla premiada pelo recente sucesso da dramaturgia Todas as flores (2022). Em coletiva virtual ontem, o autor e parte do elenco conversaram sobre a produção que entra no lugar de Renascer em 9 de setembro.

Especialista em escrever sobre rivalidades femininas, João Emanuel, pai de Avenida Brasil (2012), traz, desta vez, a amizade entre duas jovens, Viola (Gabz) e Luma (Agatha Moreira), que parecem predestinadas a entrarem uma na vida da outra. Formando esse quadrado amoroso jovem, há, ainda, o puro Rudá (Nicolas Prattes) e o perverso Mavi (Chay Suede), enredados em uma teia que envolve ainda os personagens maduros Mércia (Adriana Esteves) e Molina (Rodrigo Lombardi) — dupla de vilões da narrativa.

Trilogia do mal

Veterana da dramaturgia e imortalizada pela icônica Carminha criada pelo mesmo autor, de quem também recebeu também a cafetina Laureta de Segundo sol (2017), Adriana Esteves falou ao Correio sobre essa terceira parceria.

"Sinto que é muita responsabilidade ter essa confiança e receber essa honra de dar vida a três mulheres fortes e tão diferentes criadas pela mente brilhante do João. A Mércia, de agora, é um mistério enorme para a história e para mim. Acho que só vou desvendar ela totalmente em março, quando acabarem as gravações. Eu gosto de mergulhar internamente e captar infinitas personalidades dentro de mim, gosto de personagens que eu acho que podem muitas coisas. Mércia mais uma vez me possibilita isso. É muito difícil explicar os lugares que ela me leva a cavar dentro de mim, eu gosto e tenho essa identificação com esses personagens ambíguos e profundos, é meu grande tesão, sou apaixonada por psicanálise, eu amo estudar a mente humana. É o tal do presente para mim", declarou.

Quem também segue uma trilogia de vilões é o ator Rodrigo Lombardi, que soma o Molina de Mania de você ao Alex de Verdades secretas (2015) e ao Moretti de Travessia (2022). "Mistura tudo no liquidificador e dá o Molina. Ele tem vilania, mistério, loucura e humor. O mais interessante é que ele não tem objetivo a ser conquistado, ele já construiu a teia dele e não quer que ninguém destrua, e quem se enreda na sua teia ele vai brincar com todas as artimanhas que ele quiser", adiantou o artista.

No elenco, estão previstos nomes como Ana Beatriz Nogueira, Angelo Antônio, Thalita Carauta, Mariana Ximenes, Eliane Giardini, Mariana Santos, Alanis Guillen, Bukassa Kabengele, Jaffar Bambirra, Allan Souza Lima, entre outros.