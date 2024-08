'Five Nights at Freddy’s: Secret of the Mimic' ganha teaser

A Steel Woo Studios publicou, nesta terça-feira (6/8), no seu X (antigo Twitter) um teaser do próximo jogo da saga de horror Five Nights at Freddy’s, que ganhou o subtítulo de Secret of the Mimic — o segredo do mímico, em tradução livre. Além do teaser, uma janela de lançamento também é revelada no trecho, indicando que o jogo chega em algum momento de 2025.

To see the future sometimes you need to understand the past. A brand new original nightmare in the Five Nights at Freddy's universe! pic.twitter.com/8aOunJhpMm — Steel Wool Studios (@SteelWoolStudio) August 6, 2024

No post, o estúdio ainda dá uma pista de que direção a franquia seguirá: “para ver o futuro, às vezes, é necessário compreender o passado. Um novo pesadelo original no universo de Five Nights at Freddy's". O texto indica que o próximo título possa se passar no passado da história da saga, mostrando outra pizzaria, com outros animatrônicos assombrados.



Lembrando que a Steel Woo está por trás dos últimos jogos de Five Nights at Freddy’s, tanto Help Wanted, que inovou colocando o jogador em uma aventura em primeira pessoa, quanto o jogo em realidade virtual, que atualizava os títulos originais com algumas indicações para o futuro que levou até o oitavo jogo.



2025 não foi escolhido à toa, já que o ano deve receber o jogo em 2D Into the Pit, a segunda adaptação cinematográfica de Freddy e seus amigos e agora o nono jogo, The Secret of the Mimic.