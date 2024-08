Isabella Scherer fala sobre dificuldades no casamento após nascimento dos gêmeos

Reprodução/Instagram Isabella Scherer e Rodrigo Calazans

Isabella Scherer abriu o coração sobre as transformações ocasionadas desde que se tornou mamãe dos gêmeos Mel e Bento, de quase 2 anos, frutos da sua união com o modelo Rodrigo Calazans, de quem se casou em 2023.

Em entrevista ao jornal O Globo, a atriz foi sincera ao afirmar que não gosta de romantizar o processo da maternidade, e que a chegada dos herdeiros a tornou mais forte. "Não acho que me transformei em outra pessoa, não acredito nessa romantização. Para mim, foi uma mudança muito sutil, porque foi acontecendo aos poucos, desde a gravidez", disse.

Sobre o casamento com Rodrigo, Isabella Scherer apontou quais alterações ocorreu no relacionamento deles, após dar à luz aos filhos. "O tempo que era dedicado à nossa relação agora é praticamente todo voltado para nossos filhos, e a gente tenta ter um tempinho só para nós dois. Tudo muda muito, com certeza. Mas é muito legal ter um parceiro com quem me entendo super bem, a gente conversa sobre tudo, sobre a criação das crianças", contou ela, que não escondeu as dificuldades.

"Claro que acaba tendo muitos desafios na relação, principalmente a falta de tempo sozinhos. Ficamos focados em ser pais, e, às vezes, esquecemos que somos um casal", explicou a campeã do MasterChef 8, reality show da Band. "Conseguimos criar uma rotina em que quase toda sexta-feira a gente sai para jantar. Isso mudou nossa vida", revelou ela.

Leia também: 8 curiosidades sobre a Gabi do vôlei