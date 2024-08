Mari Fernandez quebra o silêncio sobre namoro com modelo em meio a rumores

Reprodução/Instagram Mari Fernandez e Júlia Ribeiro

Mari Fernandez quebrou o silêncio e oficializou que está vivendo um relacionamento sério. A cantora, que se tornou alvo de rumores sobre um affair com a modelo Júlia Ribeiro, no entanto, não confirmou a identidade da pessoa.

Em entrevista concedida ao UOL, a artista, tornou sua bissexual pública no final do ano passado, definiu a relação como reservada, e não escondida. "Eu tô numa fase bem tranquila do meu relacionamento. Não é um relacionamento escondido e nem é um relacionamento exposto, é um relacionamento normal", disse.

Mari Fernandez, por sua vez, apontou que o seu relacionamento já é de conhecimento de familiares e amigos mais próximos. "As pessoas que são importantes na minha vida e que necessitam estar presentes toda hora e todo momento dentro desse relacionamento, já estão [presentes] e já sabem", disse.

Apesar de bem resolvida, a cantora contou que se incomoda com a curiosidade assídua do público sobre sua vida pessoal e amorosa. "Me incomoda um pouco a todo momento as pessoas quererem saber com quem eu estou ficando, se eu estou ficando com alguém, se eu não estou, se eu vou assumir, se não vou, se vai ter um relacionamento sério, enquanto eu tô muito preocupada em o que eu vou gravar, o que eu vou mostrar para as pessoas como profissional", pontuou.