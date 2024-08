Brasília recebe o 10º Panighiri, festa grega com música, danças e quebra de pratos

A Comunidade Grega de Brasília convida os brasilienses para a 10ª edição do Painghiri, festa tradicional ao ar livre que comemora as tradições do país. A celebração será em 30 e 31 de agosto, das 18h30 às 2h, no Setor de Grandes Áreas Norte (SGAN) 910 Módulo B.

O evento, segundo o presidente da Comunidade Grega Konstantinos Bokos, será parecido com uma quermesse, com venda de comidas típicas e apresentações de grupos folclóricos e bandas. Serão atrações os grupos Dimitris Katsiouras, diretamente da Grécia, Banda Samos e Elliniki Kompania.

"O Panighiri é uma festa que acontece na Grécia em diversas cidades, sempre no verão europeu, para festejar a colheita da uva", conta Bokos. De acordo com ele, a tradição que não pode faltar é a quebra de pratos. "Há quem diga que a quebra de pratos é uma tradição grega para espantar maus-olhados, outros dizem que é o desapego aos bens materiais, mas eu prefiro dizer que é um momento de alegria, para extravasar."

O cardápio contará com os pratos mais tradicionais da culinária grega: folheados de queijo (tirôpita) e de espinafre (Spanakôpita); o Tzatziki, pasta de iorgurte grego com especiarias; o tradicional Moussaká, uma espécie de "lasanha" de berinjela e o Pastítsio, torta de macarrão com carne moída gratinado no forno.

As apresentações de dança serão realizadas pelo grupo folclórico de Brasília, composto por descendentes das famílias gregas que estão na capital desde a sua construção. "A dança grega é uma dança semicircular, que envolve quem está assistindo, quando você menos espera já está no meio da roda se divertindo e quebrando pratos", diz Lambrini Messinis, membro da comunidade grega.

"Esta vontade que o povo grego tem em manter suas raízes é muito forte e está presente em diversas comunidades gregas espalhadas pelo mundo. O nosso grande desafio é dar continuidade a este lindo trabalho", finaliza Bokos.

É possível comprar ingressos para a festa neste link.