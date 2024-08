Ex-animador de plateia, Andrey Lopes diz que está em seu "momento Xuxa"

Ator, roteirista e apresentador, Andrey Lopes está cheio de novidades para o público infanto-juvenil. Desde julho, ele pode ser visto nos cinemas no longa Luccas e Gi em: Dinossauros, estrelado por Luccas Neto. Na produção, o multifacetado artista interpreta cinco divertidos personagens. Já na novela A caverna encantada, do SBT, o curitibano dá vida a César, um dono de pet shop bastante atrapalhado. Ainda está previsto para chegar ao catálogo da Amazon Prime o filme Dois ladrões e um bebê, do qual é um dos protagonistas.

Com 34 anos, Andrey Lopes atualmente pode ser visto na reprise de Apocalipse, na Record. Em seu currículo ainda constam trabalhos na TV como as séries A vida secreta dos casais, na HBO, Procurando Casseta e Planeta, no Multishow, Detetives do Prédio Azul, no Gloob, e a novela Jezebel, na também Record Tv. Sua estreia como apresentador se deu no reality show Como cheguei aqui, do canal BYU. No mesmo canal, ele também atuou e fez seu primeiro trabalho como autor no Programa Conexão, que foi premiado com três Emmys.

Estrela de dezenas de campanhas publicitárias, em seu currículo ainda constam peças e vários filmes, como Uma pitada de sorte e Altos e baixos.

Entrevista

Como foi fazer esse malabarismo para compor tantas figuras diferentes em um só projeto? E como foi fazer um projeto ao lado de Luccas Neto, esse fenômeno da internet?

O Marcelo Adnet saiu do projeto nos 45 do segundo tempo. Na quarta-feira de Cinzas deste ano, minha empresária me ligou falando que estavam procurando um ator com time de comédia para o novo filme do Luccas Neto, se podia me apresentar e, na hora, autorizei. No mesmo dia, já estava aprovado, na quinta-feira fazendo caracterização, na sexta leitura e na segunda começamos a gravar. Tive que criar esses personagens muito rápido, da noite pro dia, sendo que são muito diferentes desde a caracterização ao sotaque. Faço um baiano, paulista, carioca, personagem estranho e um com a mistura de todos os sotaques. Luccas Neto é demais, muito generoso em cena e fora dela.

Você está na novela A caverna encantada, no SBT, recém-estreada. O que pode contar sobre esse projeto?

Expectativa lá em cima. Anovela está muito bem escrita, os atores foram muito bem escalados, figurino, cenário, fotografia, está tudo impecável. Pode aguardar que essa novela vai bombar. Sempre quis fazer novela no SBT. Quem me conhece, sabe dessa vontade que tenho há anos. Todo mundo que trabalhou na emissora fala super bem de lá, que o clima é muito leve para trabalhar, e realmente é. Quando falaram que meu personagem seria um dono de pet shop, eu surtei, porque amo animais. Então, agarrei a oportunidade com patas e pelos. (risos). Ele se chama César, é dono do pet shop Bolhas e Bolhas, é um super profissional e ama o que faz, porém é super atrapalhado em todas as áreas, principalmente na amorosa. Se preparem, que tem muita confusão e cenas engraçadas do César.

Em recente entrevista, você disse que “está tendo seu momento Xuxa” por estar com vários projetos para o público infanto-juvenil. Acha mais fácil ou mais difícil lidar com essa plateia que, de forma geral, costuma ser bastante sincera e dedicada aos ídolos?

Amo crianças. Fiz muito projeto em escola e a troca com as crianças é incrível. Elas são muito sinceras. Se gostam de você falam na cara, se não gostam também.

Você é de Curitiba e, logo que chegou no Rio, há mais de 10 anos, acabou trabalhando como animador de plateia do programa da Xuxa. Como foi essa experiência? E o que aprendeu ali que leva para a vida pessoal e profissional?

No primeiro mês que estava no Rio de Janeiro, fui na plateia do Faustão assistir ao programa. Eu, muito animado que sou, não parei um minuto de gritar, cantar, falar. No final do programa a assistente de palco me chamou e perguntou se eu fazia animação de plateia. Na época, nem sabia que existia isso, mas falei que sim, fazia isso havia alguns anos. (risos). Ela me chamou para voltar na outra semana, fui e comecei a fazer animação no Domingão. Depois de alguns meses, me chamaram para o programa da Xuxa, onde fiquei durante um ano. A experiência foi incrível! Meu sonho é ser apresentador, então ficava de olho em tudo desde a forma que a Xuxa lia o TP até como lidava com os convidados, plateia etc. Aprendi bastante nesse ano como funciona um programa de auditório.

Atualmente, também podemos te ver na reprise de Apocalipse, na Record. Como é para um humorista atuar numa novela onde tem texto e história já pré-definidos, sem muita chance pra criar/improvisar?

Apocalipse foi uma novela contemporânea e o meu personagem era muito engraçado. A equipe de direção me deu muita liberdade e eu improvisava bastante. Foi um dos grandes personagens que fiz até hoje na minha carreira.

Quais os próximos projetos em que poderemos te ver seja na telinha, nos palcos ou na telona?

Além do filme, quero também voltar este ano com a minha peça Será que a gente influencia o Caetano, com a qual fiquei em cartaz durante cinco anos. E, além disso, vocês podem me verem algumas campanhas publicitárias que estão passando na TV.