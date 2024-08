Mulher de Caetano Veloso celebra 82 anos do cantor com vídeo íntimo

Ela publicou um vídeo íntimo com o amado, onde reuniu uma série de registros de momentos com ele em casa, na piscina, e até mesmo numa pista de um aeroporto, com direito a beijão - (crédito: Reprodução/Instagram)

Nesta quarta-feira (7), Caetano Veloso completa 82 anos de vida. O cantor, que é considerado um dos maiores nomes da música brasileira, foi homenageado pela esposa, a ex-atriz e produtora Paula Lavigne.

Através do Instagram, ela publicou um vídeo íntimo com o amado, onde reuniu uma série de registros de momentos com ele em casa, na piscina, e até mesmo numa pista de um aeroporto, com direito a beijão.

"Te amamos"

"Vovô, nós te amamos muito. Parabéns!", escreveu a esposa de Caetano Veloso, na legenda. Nos comentários, seguidores e outros famosos preencheram o post com mensagens de felicitações ao artista. "Adoro! Saudades", escreveu Orlando Morais, marido da atriz Gloria Pires. "Feliz aniversário, Caetano Velloso! Muita saúde!", disse outra seguidora. "Paula, amo você por todo este cuidado com esta coisa linda", declarou uma terceira pessoa.

Paula Lavigne é casada com Caetano Veloso desde 1986. Os dois chegaram a se separar em 2004, e se reconciliaram em 2016, em formato de união estável. Em 2023, ela contou que perdeu a virgindade com o cantor aos 13 anos, enquanto ele tinha 40.

