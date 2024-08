Rapper Nelly é preso por porte de drogas na saída de cassino nos EUA

O rapper estadunidense Nelly foi preso na madrugada desta quarta-feira (7/8) por porte de drogas e não pagamento de seguro de carro. O artista saía de um cassino em Maryland Heights, estado do Mossouri, nos Estados Unidos, quando foi abordado por policiais.

Segundo as informações dadas por um porta-voz da Patrulha Rodoviária Estadual do Missouri para a revista Variety, Nelly foi preso por conta de um mandado de prisão em aberto no nome dele por dirigir sem contratar seguro para o automóvel.

Em seguida, os oficiais de justiça revistaram e encontraram pílulas de ecstasy dentro do carro do rapper. Nelly foi encaminhado para o Departamento de Polícia Maryland Heights e solto pouco depois.

Essa não é a primeira prisão de Cornell Haynes Jr., conhecido no meio artístico como Nelly. Em 2017, ele foi preso acusado de estupro, acusação que ele nega ser verdadeira. Ele também já foi preso por porte de drogas em 2015.