Livro publicado pela Editora UnB recebe prêmio Jabuti

As comissões da verdade e os arquivos da ditadura militar brasileira, livro publicado pela Editora UnB, ganhou o Prêmio Jabuti, na categoria História e Arqueologia. Escrita por Mônica Tenaglia, a obra gira em torno da Comissão Nacional da Verdade e das comissões instaladas em alguns estados, municípios e universidades em 2011.



Resultado de tese de doutorado, a pesquisa de Tenaglia é essencial para aqueles que buscam compreender e analisar documentos que comprovam as violações de direitos humanos no Brasil, durante o governo militar. Ao dialogar com conceitos da Ciência da Informação, da História, da Arquivologia e do Direito, a autora aborda a disputa de memórias e a consequência deste fato para a preservação de documentos históricos.

Criado pela Câmara Brasileira do Livro (CBL) em 1959, o Prêmio Jabuti é a condecoração literária mais tradicional do país. Nas primeiras edições apresentava apenas seis categorias, mas após 2018 passou a ter 18 categorias, divididas em quatro eixos: Literatura, Não ficção, Produção editorial e Inovação.