Melhores do Mundo realizam festival de comédia em Pirenópolis

Companhia de comédia Os Melhores do Mundo realizam festival em Pirenópolis - (crédito: Os Melhores do Mundo)

Pirenópolis receberá, nos próximos sábado (10/8) e domingo (11/8), o Ripiri, primeiro festival de comédia da companhia Os melhores do Mundo. O evento, que ocupará o Theatro Sebastião Pompeu de Pina, terá uma programação diversificada com palestras, workshops, oficinas de audiovisual, além de espetáculos de stand-up. O grupo encerrará os dois dias de festival com apresentação do espetáculo Tormentas da paixão. A entrada será mediante retirada do ingresso on-line neste link e doação de 1 kg de alimento não perecível.

Entre as atrações estão rodas de conversa com a atriz carioca Samanta Schmutz e com o criador da TV Pirata, Sai de baixo e da nova versão de A grande família, Cláudio Paiva. Além destes, o criador do site Jacaré Banguela, humorista e diretor de cinema Rodrigo Fernandes vai ministrar uma oficina de audiovisual. Os Melhores do Mundo estarão presentes em todas as rodas de conversas e também conduzirão uma oficina teatral.

"O Ripiri é a realização de um projeto antigo e ousado dos Melhores do Mundo: levar não apenas nossos espetáculos, mas outros artistas, oficinas, workshops e, assim, provocar muita interação, movimento e, claro, muito riso", destacou o ator Adriano Siri. "Experimentar o projeto em Pirenópolis, uma cidade histórica turística próxima de Brasília, onde transitamos há tanto tempo e tão bem, nos enche de boas expectativas. E já em perspectiva, vêm aí o Ribonito, no Mato Grosso do Sul e o Richapada, na Chapada dos Veadeiros, Goiás. Sempre com a ideia de levar nosso trabalho, evidenciando o humor local associado às características turísticas e regionais das sedes", adianta Siri.

Confira a programação completa:

Sábado (10/8):

10h - Violinha Caipira;

11h - Abertura Oficial Ripiri;

12h - Apresentação do Patubatê - Fora do teatro (Não precisa resgatar ingresso);

14h30 - Roda de Conversa com Cláudio Paiva;

16h - Roda de Conversa com Samantha Schmütz;

18h30 - Stand Up Goiano: Seu Geraldo, Guilherme d’ Lucca, Alê Aires e Breno Castro;

19h - Os Melhores do Mundo - Tormentas da Paixão;

Domingo (11/8):

09h - Workshop de comédia com Os Melhores do Mundo;

15h - Oficina: Audiovisual no Humor com Rodrigo Fernandes;

17h30 - Stand Up Goiano: Seu Geraldo, Guilherme d’ Lucca, Alê Aires e Breno Castro;

18h - Os Melhores do Mundo - Tormentas da Paixão;

Serviço

Datas: 10 e 11 de agosto de 2024

Local: Theatro Sebastião Pompeu de Pina, Pirenópolis, Goiás

Entrada: 1 Kg de alimento não perecível

Retirada de ingresso no site: ingressodigital.com

*O evento é realizado pelo Governo de Goiás, com recursos do Programa Goyazes, em parceria com a Agência Cavalcante e patrocínio financeiro da Equatorial Energia.



