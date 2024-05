Melhores do Mundo fazem apresentação para arrecadar doação para o RS

A Companhia de Comédia Os Melhores do Mundo apresenta, nesta sexta-feira (10/5), o espetáculo Notícias populares. Toda a renda será destinada às ações da CUFA-RS em prol das vítimas das enchentes no estado.

Notícias populares foi criado em 1997 com o propósito de satirizar a sanha jornalística por audiência e seus exageros na espetacularização dos fatos do dia a dia. A integrante Adriana Nunes (Hermanoteu na terra de Godah) é a âncora que anuncia as notícias que serão vividas pelos cinco atores no palco.

Serão realizadas duas sessões de Notícias Populares no teatro dos bancários. Toda a renda arrecadada com as vendas dos show, será revertida em doações para CUFA-RS, em prol das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Serviço

Notícias opulares — SOS Rio Grande do Sul

Sexta-feira (10/5), no Teatro dos Bancários, primeira sessão às 19h30, segunda sessão às 21h30. Ingressos: R$60, na plataforma Bilheteria digital.