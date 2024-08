Black Myth: Wukong ganha trailer final com cenas de combate e história

A história do Rei Macaco vai ser recontada no novo jogo da Game Science - (crédito: Reprodução/Game Science)

Em seu último trailer antes do lançamento, postado pela Game Science nesta quarta-feira (07/08), Black Myth: Wukong mostra mais detalhes da jornada, combate e história que o Rei Macaco vai enfrentar no jogo.





Além de cenários esplêndidos, com ambientação agressiva e carregando todo o potencial gráfico da nova geração, o trecho ainda contou com muitas novas imagens de jogabilidade do personagem, focando em seus estilos diferente de combate que as diversas transformações no jogo vão permitir, algumas focadas em ataques elementais, como veneno e fogo, outras parecem mais ágeis e moldadas para serem velozes durante combate.

Recentemente, a distribuidora e desenvolvedora Game Science anunciou que o desenvolvimento do jogo está completo, e que agora ele passa por uma série de testes para finalmente disponibilizar o jogo. Black Myth chama atenção da internet desde o momento de seu anúncio, com seu combate inspirado em soulslike e seu gráfico absurdo para o estúdio independente chinês da Game Science.



Black Myth: Wukong chega no dia 20 de agosto para PlayStation 5 e PC. A versão de Xbox Series X|S foi adiada ainda sem uma data oficial para o lançamento na plataforma.