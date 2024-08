Prime Video anuncia data de estreia de 'Sua Culpa' para dezembro

Inspirado no primeiro livro da trilogia Culpable, o filme original Sua Culpa, da Prime Video, já tem data de estreia. O filme é uma sequência do sucesso Minha Culpa, lançado no ano passado. Assinantes da plataforma Prime poderão assistir ao filme no dia 27 de dezembro.

A continuação de Minha Culpa traz Noah (Nicole Wallace) no auge da adolescência, relutante em se mudar com a mãe para a casa do padrasto. Noah acaba se surpreendendo e se apaixona pelo filho do padastro, Nick (Gabriel Guevara). Sua Culpa segue a mesma trama, porém com os novos desafios que o relacionamento de Nick e Noah tem que enfrentar com mudanças da vida.

O longa será dirigido por Domingo González, que também é roteirista do filme. A trilogia foi inspirada no best-seller americano Culpable de Mercedes Ron.