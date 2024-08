Eliana relembra dificuldades ao anunciar pausa na carreira: "À beira da morte"

Eliana abriu o coração e relembrou um período em que ficou afastada de suas atividades no SBT, onde comandou o programa dominical que levava seu nome, por 15 anos. Durante sua estreia no Saia Justa, no GNT, nesta última quarta-feira (7/8), a apresentadora deu detalhes.



Na ocasião, a artista contou que precisou pedir afastamento ao chefe, Silvio Santos, para cuidar de sua saúde durante a gestação da filha caçula, Manuela. "Eu lembro perfeitamente quando minha vida mudou da noite para o dia. Eu estava grávida da Manuela, eu tive um descolamento de placenta, no auge das minhas gravações", iniciou.

"À beira da morte"

"Fui para casa e, no outro dia, tive um sangramento severo, fui para o hospital, quase à beira da morte, mesmo. A médica falou: ‘Ou você fica aqui, ou você pode perder a Manuela e pode perder a sua vida'", contou Eliana, que já é mãe de Arthur, de 12 anos.

"Precisei avisar meu patrão, o Silvio Santos. Ele perguntou: ‘Quando você volta?’. Eu falei: ‘Eu não volto, só volto quando a minha filha nascer’. Eu estava de três meses, ela nasceu de oito. Foi a maior lição que eu pude ter de que eu não tinha controle de absolutamente nada. Foi a maior lição que eu aprendi na minha vida, como mulher, como pessoa, que, dentro das possibilidades, o que eu podia fazer, para mim e para a minha filha, era ficar cinco meses deitada", relembrou a ex-apresentadora do SBT.

