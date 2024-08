Piscina de Ondas recebe última edição de A volta dos anos 80

A próxima edição da A Volta dos Anos 80 será realizada neste sábado (10/8), na Piscina de Ondas do Parque da Cidade. Com line-up recheado de sucessos dos anos 1980, o evento vem sendo realizado há 23 anos e já passou pela América do Norte.

Idealizada por Paulinho Madrugada em 1995, A Volta dos anos 80 celebra os anos 1980 com hits da época e sucessos do rock e do pop, DJs, bandas, exposição de carros antigos e praça de alimentação. Esta será a última edição do evento na Piscina de Ondas do Parque da Cidade, que vinha sendo realizado desde 2016, no local. A Piscina de Ondas foi desativada em 1997 e, nos últimos anos, vários eventos de música ocuparam o lugar com festas e shows. "Transformamos esse espaço abandonado em uma vibrante pista de dança, onde a nostalgia se mistura à alegria do momento presente", descreve Madrugada, em nota à imprensa.

O evento tem como intuito a celebração nostálgica dos anos 1980. "É tocante testemunhar como as pessoas se conectam com suas lembranças enquanto dançam sobre os azulejos que marcaram suas vidas", complementa o idealizador do evento.

A Volta dos Anos 80 já teve edições realizadas em Las Vegas, Miami, Los Angeles e Houston. Cerca de 200 mil pessoas já participaram do evento ao longo de 23 anos.





Serviço

A Volta dos Anos 80

Amanhã (10/8), a partir das 19h, na Piscina de Ondas do Parque da Cidade (Estacionamento 7). Ingressos disponíveis na Bilheteria Digital a partir de R$80. Evento não recomendado para menores de 18 anos.