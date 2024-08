Travis Scott é preso em Paris após briga com o guarda-costas

Travis Scott foi preso em um hotel de luxo em Paris, nesta sexta-feira (9/8), após se envolver em uma briga com o próprio guarda-costas. A informação foi dada pelo Ministério Público da capital francesa.

Durante a manhã, a polícia foi chamada ao local e preendeu o rapper por violência contra um agente de segurança que interveio para separar o cantor do guarda-costas. "A primeira divisão da polícia judiciária está encarregada da investigação", disse o gabinete do promotor de Paris, segundo a Agência France-Presse (AFP).

Não foi confirmado se o artista, de 33 anos, continua sob custódia. Nesta quinta (8), Travis estava na Arena Bercy para acompanhar as semifinais do basquete olímpico, onde o time estadunidense competiu contra a Sérvia e venceu.

Na sequência, ele publicou fotos em uma boate, na conta do Instagram, curtindo uma festa com um DJ francês. O perfil conta com mais de 56 milhões de seguidores.

Essa não é a primeira vez que ele se envolve em problemas com a Justiça. Em junho, o rapper foi preso em Miami Beach, nos Estados Unidos, por invasão de propriedade privada e por causar desordem pública enquanto estava bêbado.

Travis ganhou destaque em 2015 com o álbum de estreia: Rodeo. Ele continuou a se destacar no rap com mais quatro trabalhos. O artista é pai de dois filhos, ambos frutos do relacionamento com a influenciadora Kylie Jenner.