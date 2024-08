A jornalista Olga Bongiovanni tranquilizou seus seguidores e amigos após a queda de um avião em Vinhedo, São Paulo, nesta sexta-feira (9). A aeronave, que partiu de Cascavel, Paraná, gerou preocupações entre os internautas, já que Olga havia postado Stories em Cascavel pouco antes do acidente. Ela esclareceu que não embarcou em nenhum voo e continua no Paraná, expressando seu choque com a tragédia e solidariedade às famílias das vítimas.

O acidente envolveu um avião da Voepass Linhas Aéreas com 62 pessoas a bordo, que caiu em um condomínio no bairro Capela, em Vinhedo. Até o momento, não há relatos de vítimas externas, mas as equipes de resgate estão no local combatendo o incêndio e se preparando para iniciar as buscas por possíveis sobreviventes. A Secretaria de Comunicação do Estado de São Paulo divulgou que as operações de resgate estão em andamento.

O governador Tarcísio de Freitas, que estava em Vitória (ES), interrompeu suas atividades para retornar a São Paulo e acompanhar de perto o trabalho das equipes de resgate em Vinhedo. A Voepass Linhas Aéreas, proprietária do avião, informou que está mobilizando todos os recursos para apoiar as pessoas envolvidas, mas ainda não possui informações detalhadas sobre a situação dos passageiros e tripulantes.

Olga Bongiovanni agradeceu a preocupação de todos e ressaltou que está em oração pelas vítimas do acidente, enquanto as autoridades continuam a investigar as causas da tragédia e a prestar assistência às famílias afetadas.

O post Apresentadora nega que estava em avião que caiu em Vinhedo foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Saiba Mais Diversão e Arte The Kid Laroi lança “THE FIRST TIME (DELUXE VERSION)”

The Kid Laroi lança “THE FIRST TIME (DELUXE VERSION)” Diversão e Arte Espetáculo de dança propõe reflexões sobre corpo feminino

Espetáculo de dança propõe reflexões sobre corpo feminino Diversão e Arte Jaloo apresenta o novo álbum para os brasilienses no festival CoMa