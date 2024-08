Espetáculo de dança propõe reflexões sobre corpo feminino

A bailarina e coreógrafa Déborah Alessandra estreia novo espetáculo solo de dança contemporânea, Escondida à plena vista. A montagem surge a partir da pesquisa do feminismo estético ancestral ao buscar refletir sobre o corpo das mulheres e as construções histórico-sociais que o atravessam. O espetáculo estará em cartaz no Espaço Pé de Direito, na Vila Telebrasília, com sessões neste sábado (10/8) e domingo (11/8) e na próxima sexta-feira (16/8) e sábado (17/8), sempre às 20h. A entrada é franca.

Escondida à plena vista propõe representar imagens de mitos de diferentes culturas. A apresentação inaugura novas possibilidades de ideias corporais e sociais ao se desdobrar e um pensamento de emancipação simbólica do corpo feminino. “Este solo evoca corporificações de um corpo-experiência que expressa arquétipos e expande subjetividades inventivas do feminino”, destaca Déborah Alessandra, em nota.

O espetáculo Escondida à plena vista é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Nos domingo (11/8) e no dia 17 de agosto, as apresentações serão seguidas da exibição de uma videodança homônima, às 21h.