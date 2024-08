Sabrina Sato e Nicolas Prattes vão a Paris para maratona olímpica

Na véspera da Maratona Olímpica de Paris 2024, Sabrina Sato viajou para a capital francesa para apoiar o namorado, Nicolas Prattes, que participará da competição como corredor amador. Esta edição histórica permite a participação do público pela primeira vez, atraindo cerca de 40 mil corredores. O casal compartilhou um vídeo ainda dentro do avião, onde Nicolas mencionou seus planos para o dia, incluindo a retirada do kit de corrida e um breve descanso antes da prova.

Nicolas explicou que, apesar do curto tempo de descanso, está preparado para o desafio. Ele chegará em Paris poucas horas antes da corrida, com apenas cinco horas para relaxar antes de enfrentar o percurso. Sabrina, sempre ao lado do namorado, brincou sobre seu papel como "staff" de Nicolas, oferecendo suporte completo, desde massagens até manter o ator tranquilo antes da competição.

O casal também compartilhou momentos de descontração, com Nicolas destacando o apoio constante de Sabrina, que o acompanha em suas aventuras maratonistas. Sabrina, por sua vez, garantiu que está pronta para ajudar o namorado a se manter focado e calmo para a prova.

Nicolas anunciou sua participação na maratona no mês passado, expressando sua empolgação e gratidão por poder viver esse sonho. Ele já participou de outras maratonas, incluindo uma em Paris no início do ano, onde foi apoiado por Sabrina e Zoe, filha da apresentadora. O carinho e apoio da família foram evidentes quando ele recebeu um beijo de Sabrina na linha de chegada.

