A Netflix finalmente se pronunciou sobre um vazamento significativo de conteúdo programado para os próximos meses. A plataforma confirmou que foi alvo de um ataque ilegal que resultou na divulgação de várias séries e filmes na internet. Um representante da empresa revelou que o incidente ocorreu em um dos estúdios de pós-produção parceiros da Netflix, onde o material foi comprometido e disseminado online. A equipe da plataforma está mobilizada para retirar o conteúdo vazado das redes sociais.

O vazamento parece ter origem em um estúdio de dublagem, evidenciado pelas legendas e códigos amarelos característicos dos envios para esse tipo de serviço. Entre os conteúdos expostos estão cenas de séries aguardadas como a terceira temporada do live-action "Heartstopper", a primeira temporada do remake de "Ranma ½", e episódios do anime "Dandadan". Além desses, episódios de "Exterminador do Futuro Zero" e "Arcane" também foram divulgados, todos com lançamentos marcados para outubro.

Outro material vazado inclui a série animada "Jentry Chau vs the Underworld", o anime "Fountain of Dreams", e o filme "Plankton: The Movie", baseado no universo de Bob Esponja, que só estrearia em 2025. Além disso, a animação musical "Enfeitiçados" e o filme "The Phantom Rain", adaptação do anime "Mononoke", também foram comprometidos. Todos esses conteúdos vazados estão em baixa qualidade, com marcas d’água que identificam os estúdios de dublagem responsáveis.

Há rumores de que cenas da última temporada de "Stranger Things" também teriam sido divulgadas, mas essa informação ainda não foi confirmada. A Netflix, diante dessa situação, reforçou seu compromisso em proteger seu conteúdo e garantir que os lançamentos previstos sejam preservados da melhor forma possível.

O post Após vazamentos, Netflix diz que vai derrubar séries e filmes ilegais foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

