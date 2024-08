Aos 74 anos, atriz Cristina Pereira revela que foi abusada aos 12 anos

A atriz veterana Cristina Pereira, de 74 anos, emocionou ao relatar, neste domingo (11/8), que foi vítima de um estupro aos 12 anos. A revelação foi feita durante um debate no Festival de Cinema de Gramado, cujo filme O Clube das Mulheres de Negócios era o foco da conversa.

Cristina falou sobre o assunto após um debate sobre gênero e patriarcado no filme de Ana Muylaert. A história da obra sugere uma inversão de papel entre homens e mulheres, o colocando como passíveis de silenciamentos e abusos.

“É a primeira vez que falo isso em público, fui estuprada aos 12 anos quando ia para a escola”, contou para os colegas do elenco do filme e para o público que acompanhava o debate.

“Cheguei no colégio e ninguém se preocupou, só queriam saber porque eu estava chegando atrasada”, afirmou a atriz, com a voz embargada e em prantos.

Ela relatou que estava a caminho da escola, em São Paulo, qundo um homem que fingia ser médico e disse que queria entregar uma suposta carta à escola a parou na rua. Ali ela a estuprou.

“Eu fiquei com medo de ficar grávida. Eu era uma menina de 12 anos, recém-feitos, entrando na puberdade. E minha mãe ficou em desespero, “e se você ficar grávida?”, eu não sabia o que aquele homem tinha feito comigo. É uma coisa horrível, é uma história pequenininha, acontece um monte por aí”, relatou.

A atriz também frisa que não tinha educação sexual e não sabia o que tinha ocorrido e que é isso que “a turma do boi, da Bíblia e da bala” querem fazer com as crianças, deixá-las sem conhecimento sobre o que ocorre.

Em filmagens nas redes sociais, é possível ver que Ana Muylaert, de O Clube das Mulheres de Negócios, abraça a atriz. Outras pessoas do elenco também prestaram apoio à Cristina.

Um momento emocionalmente brutal na coletiva de O Clube das Mulheres de Negócios. Cristina Pereira, aos 75, fala publicamente pela primeira vez sobre a violência sexual que sofreu aos 12 anos na ida para a escola.



“Eu não tinha educação sexual nem pra saber o que era aquilo” pic.twitter.com/QuhbbxmSfr — André Guerra (@aguerraal) August 11, 2024