Estúdio de 'PUBG' compra a Tango Gameworks, de 'Hi-Fi Rush' e 'The Evil Within'

A Krafton anunciou, no último domingo (11/8), que vai adqurir o estúdio japonês Tango Gameworks e salvar os desenvolvedores do fechamento definitivo decretado pela Microsoft.

Em maio deste ano, a Tango Gameworks foi um dos quatro estúdios da Bethesda que foram fechados pela Microsoft, sendo eles Arkane Austin, ZeniMax, Alpha Dog e a Tango. O último jogo da empresa, Hi-Fi Rush, lançado de surpresa em 2023, foi um sucesso de crítica e criou uma comunidade forte de fãs. O próprio Matt Booty, chefe do Xbox Game Studios, disse em declarações que “os próximos jogos da companhia deveriam ser como Hi-Fi Rush”. No fim do dia, a Tango foi fechada e seria descontinuada, tanto sua franquia de terror, The Evil Within, quanto Hi-Fi Rush. Isso até ontem.



Segundo o GamesIndustry, o estúdio sul-coreano Krafton, responsável pelo Battle Royale, Player’s Unknown Battlegrounds (PUBG) e o terror espacial, The Callisto Protocol, acaba de adquirir a Tango Gameworks, incluindo a propriedade intelectual de Hi-Fi Rush. Em nota à imprensa, a Krafton dá as boas-vindas aos desenvolvedores da Tango Gameworks ao time deles e conta que a aquisição foi uma forma da empresa investir no mercado japonês de videogames.



Na nota, a Krafton enaltece a crítica em torno de Hi-Fi Rush e afirma que "o time tem a intenção de dar suporte a Tango Gameworks a continuar seu comprometimento com a inovação e entregar novas e frescas experiências aos fãs".



Por fim, a empresa garante que não haverá nenhum impacto nos jogos já existentes do catálogo da Tango: The Evil Within, The Evil Within 2, Ghostwire: Tokyo, e o Hi-Fi Rush original.