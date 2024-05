Microsoft fecha estúdios da Bethesda responsáveis por 'Hi-Fi Rush' e 'Evil Within'

O executivo revelou no e-mail que: "Essas mudanças baseiam-se na priorização de títulos de alto impacto e no investimento adicional no portfólio de jogos de grande sucesso e mundos amados da Bethesda" - (crédito: Reprodução/Tango Gameworks)

A empresa norte-americana Microsoft anunciou, nesta terça-feira (7/5), que encerrará atividades de quatro estúdios da Bethesda Softworks: Arkane Austin (Redfall), Tango Gameworks (Hi-Fi Rush e The Evil Within), Alpha Dog (Mighty Doom) e a Roundhouse Studios (Prey). A decisão foi comunicada aos funcionários via e-mail pelo diretor do Xbox Game Studios, Matt Booty.

O executivo revelou no e-mail que as mudanças baseiam-se na "priorização de títulos de alto impacto e no investimento adicional no portfólio de jogos de grande sucesso e mundos amados da Bethesda". O diretor também explicou que alguns funcionários serão realocados, mas outros serão dispensados.

Nas redes sociais, a Arkane, Alpha Dog e Tango Gameworks confirmaram o fechamento dos estúdios.

Destino dos estúdios da Bethesda e Xbox Game Studios

No comunicado enviado por Booty, foram revelados os detalhes sobre as mudanças que envolvem as equipes de cada uma das desenvolvedoras:

Arkane Austin: O estúdio será fechado com alguns membros da equipe se juntando a outros estúdios para trabalhar em projetos na Bethesda. A atualização anterior de Redfall será a última, pois todo o desenvolvimento do jogo será encerrado.

Alpha Dog Studios: O estúdio também será fechado. Mighty Doom, game mobile, será encerrado no dia 7 de agosto e os jogadores não poderão mais fazer compras dentro do jogo.

Tango Gameworks: O estúdio fechará as portas. Hi-Fi Rush continuará disponível para os jogadores nas plataformas em que está hoje.

Roundhouse Games: A equipe da Roundhouse Games se juntará à ZeniMax Online Studios (ZOS). A equipe trabalhará em The Elder Scrolls Online com a ZeniMax Studios.

O jogo Redfall permanecerá online para jogar e fornecerá uma oferta de “compensação” para aqueles que compraram a versão "Deluxe".

A Microsoft não informou quantos funcionários perderão os empregos. A notícia chega poucos meses depois da Microsoft anunciar que estava demitindo 1.900 pessoas, ou 8% de sua força de trabalho, após a aquisição da Activision Blizzard. A indústria de videogames tem sofrido de baixas nos últimos meses, empresas como Sony, Epic Games e Riot Games demitiram inúmeros funcionários em apenas 5 meses em 2024.