Morre Márcio de Souza, o autor de Mad Maria, aos 78 anos

Autor de livros que se tornaram referência para a história da região Norte, o escritor amazonense Márcio de Souza morreu nesta segunda-feira (12/8), aos 78 anos, em Manaus. Ele teria passado mal e sofrido uma parada cardiorrespiratória após uma crise de diabetes.

Autor do romance Mad Maria, que inspirou a minissérie da Globo sobre a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, Márcio de Souza também era dramaturgo e crítico de cinema. Nascido em Manaus (AM) em 1946, publicou os primeiros livros na década de 1970 e elegeu a história de estados do Norte como tema. Em 1976, publicou Galvez, imperador do Acre, um misto de ficção e história que narra a história do espanhol Luiz Galvez Rodrigues de Árias, um dos nomes na luta de fronteira que resultou na anexação do Acre, no fim do século 19.

Mad Maria seria publicado em 1980 e viria seguido de títulos como Breve História da Amazônia (1992), Silvino Santos, o cineasta do ciclo da borracha (1996), Desordem (2001) e História da Amazônia ( 2009). Márcio de Souza também era dramaturgo e, em 1997, publicou três volumes de Teatro completo. Ele também foi diretor do Teatro Experimental do Sesc (Tresc) do Amazonas.

O escritor também era membro da Academia Amazonense de Letras. "Em março deste ano, o escritor exibiu no Teatro Amazonas o documentário Se Não Me Engano Márcio Souza – Arte & Literatura Amazonense, durante a exibição compartilhou reflexões profundas sobre a civilização amazonense contemporânea e sua cultura. Trazendo desde relatos sobre a trajetória pessoal do escritor até comentários críticos sobre a história da cidade, o filme conduz o público para uma jornada revelando a riqueza e a complexidade da metrópole amazônica", diz, em nota a instituição.



