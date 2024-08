Mariana Ximenes muda visual para virar vigarista na TV

Na próxima novela ‘Mania de Você’, que tem estreia marcada para o dia 09 de setembro, marca a retomada da parceria da atriz Mariana Ximenes com o autor João Emanuel Carneiro após 16 anos. Mas não espere uma personagem como a mocinha ‘Lara’ de ‘A Favorita’ Se em ‘A Favorita’…

Dessa vez a personagem de Mariana Ximenes será ‘Isis’ uma personagem ambiciosa que cresceu em uma comunidade em Angra dos Reis e é bastante interesseira. "Minha personagem cresceu em uma comunidade em Angra dos Reis com a irmã e o pai, e sempre foi muito ambiciosa e esperta, interesseira mesmo!", conta a atriz. "Ela se casa com um milionário e vai morar na Suíça. Passam-se 10 anos e agora, já viúva e com um filho, ela vai se envolver em várias enrascadas", revela.

Para viver a tranbiqueira, Mariana passou por uma transformação no visual: "A Mari começou as gravações com o cabelo loiro mas ainda na transição do ruivo, e agora para a segunda fase da novela eu criei um loiro frio e sofisticado, e também fiz um novo corte", conta Tiago Aprigio, responsável por dar vida ao novo visual da atriz.

Para Mariana Ximenes, acostumada a mudar o visual de acordo com as necessidades de suas personagens, ter segurança na hora de uma transformação é fundamental. "Fico preocupada com a saúde dos fios, pois pinto desde os 17 anos e já tive todo tipo de cabelo, preto, vermelho, descolorido, curto, longo… Eu me preocupo em escolher profissionais e produtos que me deem segurança", conta a atriz.

Para o processo de descoloração da atriz, Tiago Aprigio usou o novo pó descolorante Infinite Blonde, cujo desenvolvimento contou com sua colaboração direta. "Estou desde o ano passado trabalhando com os laboratórios da fábrica na Holanda para a criação deste produto, que garante uma cor impecável e protege o fio", conta o profissional. Ele também detalha que se preocupou em obter um clareamento uniforme: "Fiz mechas e esfriei o fundo de cor porque estava um pouco laranja, já que o loiro da Mari estava vindo do ruivo".

O resultado, loiríssimo e sofisticado, agradou à atriz que, com o novo visual, dará início às gravações da segunda fase da novela. "A Isis vai fazer de tudo – tudo mesmo – para conseguir o que quer" revela Mariana. A trama tem ingredientes típicos de um novelão de João Emanuel Carneiro. "Ela é uma vigarista e vai se envolver em uma rede de intrigas e terá situações divertidas também, principalmente em cenas com a personagem da Thalita Carauta", complementa a atriz, que está ansiosa para saber a reação do público às tramas armadas . "Espero que venham reclamar comigo!", finaliza.

